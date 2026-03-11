Haberler

Eskişehir'de huzurevi sakinleri iftar sofrasında buluştu

Eskişehir'de huzurevi sakinleri iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleri ve STK temsilcileri bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu vurguladı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (YBRM) düzenlenen iftar programında, huzurevi sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar yemeği, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi YBRM bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Eskişehir Eğitime Destek Platformu'na (EDEP) üye STK temsilcileri ve çok sayıda huzurevi sakini katıldı. Okunan ezanla birlikte açılan oruçların ardından dualar edildi. Protokol üyeleri ve yaşlıların aynı masada buluştuğu etkinlikte, Ramazan ayının birleştirici ruhu vurgulandı.

"Büyüklerimizin hayır dualarını alarak bu huzuru paylaşıyoruz"

İftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu ifade etti. Bayrak, "Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı olan çınarlarımızla aynı sofrada buluşmak, Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde hissetmemize vesile olmaktadır. Büyüklerimizin hayır dualarını alarak bu mübarek akşamın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum" dedi.

Program, iftar sonrası STK temsilcileri ile huzurevi sakinleri arasında gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli