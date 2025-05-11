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Eskişehir'de Hayırseverler Anneler Günü'nde Mezarlıklara Fidan Dikti

Eskişehir'de Hayırseverler Anneler Günü'nde Mezarlıklara Fidan Dikti
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Eskişehir'de İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, Anneler Günü'nde ebediyete intikal eden anneler için mezarlıklara çam, sedir, mavi ladin ve meyve fidanları dikti.

Eskişehir'de hayırseverler, Anneler Günü'nde mezarlıklara fidan dikti.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu'nun birkaç yıldır özel günlerde sürdürdüğü mezarlık yeşillendirme projesi, Anneler Günü'nde de ebediyete intikal eden anneler için devam etti. Çam, sedir, mavi ladin ve meyve fidanları hayırseverler tarafından mezarlıklarda toprakla buluşturuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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