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Eskişehir’de görev şehidi sağlık çalışanı kabri başında anıldı

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Eskişehir’de görev şehidi sağlık çalışanı kabri başında anıldı
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Eskişehir’de 2011 yılında görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Eskişehir'de 2011 yılında görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ambulans şoförü Halis Alan, vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

30 Ekim 2011 tarihinde görevi başındayken meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden görev şehidi Halis Alan için anma töreni düzenlendi. Kabri başında gerçekleştirilen programa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ve merhum sağlık çalışanının mesai arkadaşları katıldı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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