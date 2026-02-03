Haberler

Gönüllülere arama ve kurtarma eğitimi verildi

Gönüllülere arama ve kurtarma eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl AFAD, gönüllülere yönelik arama ve kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitimde, afet anında doğru davranış, ekip çalışması ve temel arama kurtarma yöntemleri öğretildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince gönüllülere yönelik arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Eskişehir ve Bilecik (Bozüyük) Nezir Dernekleri, düzenlenen eğitime katılım sağladı. Eğitim kapsamında gönüllülere; afet anında doğru davranış, ekip çalışması ve temel arama kurtarma yöntemleri aktarıldı. Gönüllüler, uygulamalı eğitimler ile öğrendiklerini pekiştirdi.

AFAD yetkilileri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı gönüllülerle sahada olunduğu mesajını verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı