Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 294 Bin TL Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda denetimlerinde tespit edilen aykırılıklarla ilgili 294 bin 636 TL ceza yazılırken, 3 imha kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlığının korunması amacıyla çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 6-12 Kasım 2025 tarihleri arasında gıda denetimleri yapıldı. Ekiplerce 262 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 40 ithalat ve 201 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 5 idari yaptırım uygulandığı, 294 bin 636 TL para cezası yazıldığı ve 3 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR