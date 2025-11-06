Haberler

Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 399 Bin TL Ceza Uygulandı

Güncelleme:
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekim ayı denetimlerinde güvenilir gıda esaslarını ihlal eden işletmelere toplam 399 bin 984 TL idari para cezası verdi. Denetimler çerçevesinde çeşitli işlemler yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ekim ayı denetimleri kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal eden işletmelere yönelik toplam 399 bin 984 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 30 Ekim-5 Kasım 2025 tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu kapsamında; 294 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 56 adet ithalat işlemi, 292 adet ihracat işlemi, 9 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 5 adet idari yaptırım, 1 adet toplatma, 3 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 399 bin 984 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
