Mutallip'te geleneksel yağmur ve şükür duası yapıldı

Eskişehir'in Mutallip Mahallesi'nde geleneksel yağmur ve şükür duası etkinliği düzenlendi.

Son birkaç yıldır iklim değişikliğine bağlı yağışların azalması sebebiyle Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde her mayıs ayında yağmur ve şükür duası yapılıyor. Bu kapsamda, yüzlerce vatandaş bu sene de dua etmek için bir araya geldi. İl Müftüsü Muharrem Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ellerini semaya açan vatandaşlar, Allah'tan rahmet ve bereket diledi.

"Bu sene elhamdülillah, yağmur noktasında bereket büyük"

Her yıl geleneksel olarak yaptıkları yağmur duasının bu yıl şükür duasına döndüğünü vurgulayan mahalle sakini Mustafa Birsen, "Geçen ay aldığımız yağmurlardan dolayı Rabbimize şükrettik, dualar ettik. İl müftümüz buradaydı, daire müdürlerimiz buradaydı, vali yardımcılarımız buradaydı; Allah razı olsun. Özellikle Muttalip ve etrafında yaşayan vatandaşlarımızın da çok büyük gayretiyle burada her yıl mayısın ilk haftasında veya ikinci haftasında çok güzel bir şükür duası yapılmakta. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Tabii ki son birkaç yıldır iklim değişikliği sebebiyle yağmurlarda biraz kuraklık oldu, kışlarımız biraz yumuşak geçti ama bu sene elhamdülillah, özellikle yağmur noktasında bereket büyük. Rabbim bereketimizi artırsın; Rabbim ülkemizin, devletimizin yardımcısı olsun; Rabbim rahmetini ve merhametini eksik etmesin diye dua ediyoruz. Buraya gelip bizimle bu sevinci paylaşan tüm dostlarımıza, tüm arkadaşlarımıza ve sizler aracılığıyla tüm ülkemize teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı