Eskişehir'de gaziler ve yaşlılar iftar programında bir araya geldi

Eskişehir'de Sığırcık ve Çevre Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, çoğunluğu gazi ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi bir araya geldi.

Eskişehir Sığırcık ve Çevre Köyleri Derneği, Ramazan ayının birleştirici gücünü düzenlenen geleneksel iftar yemeğiyle bir kez daha sergiledi. Kentteki gazilerin, yaşlıların ve çok sayıda mahalle sakininin katılım sağladığı programda, aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı. İftar öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerde vatandaşlar, bu tür organizasyonların komşuluk bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Öte yandan gecenin en anlamlı anları ise iftar sofralarının ardından yaşandı. Dernek yönetimi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla minik misafirlere çeşitli kitaplar hediye etti. Hem manevi değerlerin yaşatıldığı hem de gelecek nesillere yönelik eğitici bir adımın atıldığı iftar programı, Mehteran takımının gösterisi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

"Amaç bir araya gelip, merhabalaşıp muhabbet etmek"

İftar programının düzenlenmesini sağlayan Gökmeydan Mahalle Muhtarı Mesut Ertem konu hakkında, "Burada amacımız birlik ve beraberliğimizi göstermek. Yani yemek değil amaç. Amaç bir araya gelip bir eski dostlarla merhabalaşıp muhabbet etmek. Şimdi programımızda özellikle ön plana çıkarmamız insanların bir araya gelmesi: Bir. İkincisi, orada kırtasiye ve okuma kitapları var. Özellikle ilk ve ortaöğretime yönelik çocuklarımıza okumalarını teşvik etmek için, kitaba alışmaları için 'Biz de bir abilik yapalım' dedik. Gökmeydan Mahallesi'nde de yaptık aynı etkinliği, yani kitap ve kırtasiye dağıtımını. Burada da yapacağız inşallah. Yemekten sonra çocuklarımıza bu kitap ve kırtasiyeleri dağıtacağız. Tabii ki, şimdi burada önemli olan Ramazan ayının manevi havası. Eski Ramazanları yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi eski Ramazanların tadı tabii ki yok ama bizim amacımız gençlere eski Ramazanları yaşatalım, gençlere aşılayalım diye bu tür organizasyonlar, bu tür çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Böyle programlar olmasa bir araya da gelemeyeceğiz"

İftar yemeğine katılan Kıbrıs Gazisi Mustafa Toprak ise, "Çok güzel, eski günlerimiz daha iyiydi ama bu da güzel. Allah razı olsun yapanlara, böyle derneğe, bu işleri organize edenlere çok teşekkür ederiz. Eski Ramazanlar daha bir başkaydı. Eski Ramazanlar birbirimizle böyle bir diyalog kuruyorduk, birbirimize bağlıydık. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor yani. Böyle programlar olmasa bir araya da gelemeyeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı