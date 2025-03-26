Eskişehir'de Gazilere İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, gaziler ve eşlerinin katılımıyla bir iftar programı gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. 'Kahramanlarımız ve Yakınları ile İftardayız' projesi çerçevesinde, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Müdürlük personeli, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler ve eşleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. - ESKİŞEHİR