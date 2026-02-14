Haberler

Gazeteciler basın kartlarını Vali Yılmaz'dan aldı

Gazeteciler basın kartlarını Vali Yılmaz'dan aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 2025 yılının 3. Basın Kartı Komisyonu toplantısının ardından, Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından gazetecilere basın kartları verildi. 11 gazeteci ilk kez kart alırken, 1 gazeteci sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Eskişehir'de basın kartı almaya hak kazanan gazetecilere kartları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2025 yılının 3. Basın Kartı Komisyonu toplantısının ardından Eskişehir'den 11 gazeteci ilk kez kart almaya, 1 gazeteci ise sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Kartların gazetecilere teslim edilmesi için Eskişehir Valiliği'nde program düzenlendi.

"Gazetecilik fedakarlık isteyen bir iştir"

Basın mensuplarını tebrik eden Vali Yılmaz, "Basın mensuplarımızın bizlere her alanda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten de basın çalışanı olmak, gazetecilik yapmak meşakkatli, zor ve fedakarlık isteyen bir iştir. Gönülden yapılması gereken bir meslektir ve sorumluluğu da oldukça ağırdır" dedi.

İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen'de katılım sağladığı programda gazeteciler, basın kartlarını Vali Yılmaz'ın elinden aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler