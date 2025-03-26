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Eskişehir'de Ferah Bahçe Projesi ile 250 Meyve Fidanı Ekildi

Eskişehir'de Ferah Bahçe Projesi ile 250 Meyve Fidanı Ekildi
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, rehabilitasyon amaçlı Ferah Bahçe'de 10 çeşit 250 meyve fidanının ekimini gerçekleştirdi.

Eskişehir'de yükümlülerin rehabilite edilmesi amacıyla açılan Ferah Bahçe'de 10 çeşit 250 meyve fidanın ekimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, yükümlülere yönelik çeşitli tarımsal eğitimler ve rehabilitasyon programlarının uygulanması için Ferah Bahçe'de oluşturuldu. Bahçede, çalışanlarla birlikte 10 çeşit 250 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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