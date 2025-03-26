Eskişehir'de Ferah Bahçe Projesi ile 250 Meyve Fidanı Ekildi

Eskişehir'de yükümlülerin rehabilite edilmesi amacıyla açılan Ferah Bahçe'de 10 çeşit 250 meyve fidanın ekimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, yükümlülere yönelik çeşitli tarımsal eğitimler ve rehabilitasyon programlarının uygulanması için Ferah Bahçe'de oluşturuldu. Bahçede, çalışanlarla birlikte 10 çeşit 250 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. - ESKİŞEHİR