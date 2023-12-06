Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Engelli İşportacıdan İlham Veren Hikaye

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'deki Hamamyolu Caddesi'nde çocukluğundan bu yana seyyar satıcılık yapan Ümit Aktaş, yıllardır ekmeğini küçük tezgahından çıkarıyor. Engelli olmasına rağmen çalışma azmiyle örnek olan Aktaş, herkesin kendi yetenekleri ölçüsünde çalışabileceğini vurguluyor.

Eskişehir'deki Hamamyolu Caddesi'nde çocukluğundan bu yana seyyar satıcılık yapan Ümit Aktaş, yıllardır ekmeğini küçük tezgahından çıkarıyor.

Eskişehir'de yaşayan evli ve 2 kız çocuğu olan Ümit Aktaş, yaşam azmi ile pek çok insana örnek oluyor. Doğduktan 20 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonrasında engelli olan Aktaş, önceleri yürüyebiliyorken sonrasında geçirdiği trafik kazası ile yürüme yetisini de kaybetti. 1977 yılından bu yana işportacılık yaparak yaşamı sürdüren Aktaş, "Ben 62 yaşındayım ama insanlar daha genç olduğumu düşünüyor, çalıştığım için daha dinç ve sağlıklı kaldım. 36 ve 20 yaşında iki kızım var. Tüm belediyeler bana destek oluyorlar. Engeller, çalışmanın önünde bir engel değil. Herkesin kendi yetenekleri ölçüsünde çalışabileceğini, üretebileceğini böylece yaşamdan kopmayacağını düşünüyorum. Bazı insanlar hiçbir sakatlığı, sorunu olmadığı halde sokaklarda dileniyor, ben bunu doğru bulmuyorum. Herkes çalışmak için koşullarını zorlamalı, birilerine el açmak yerine kendi emekleri ile para kazanmanın yollarını bulmalı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Engelliler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title