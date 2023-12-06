Eskişehir'de Engelli İşportacıdan İlham Veren Hikaye

Eskişehir'deki Hamamyolu Caddesi'nde çocukluğundan bu yana seyyar satıcılık yapan Ümit Aktaş, yıllardır ekmeğini küçük tezgahından çıkarıyor.

Eskişehir'de yaşayan evli ve 2 kız çocuğu olan Ümit Aktaş, yaşam azmi ile pek çok insana örnek oluyor. Doğduktan 20 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonrasında engelli olan Aktaş, önceleri yürüyebiliyorken sonrasında geçirdiği trafik kazası ile yürüme yetisini de kaybetti. 1977 yılından bu yana işportacılık yaparak yaşamı sürdüren Aktaş, "Ben 62 yaşındayım ama insanlar daha genç olduğumu düşünüyor, çalıştığım için daha dinç ve sağlıklı kaldım. 36 ve 20 yaşında iki kızım var. Tüm belediyeler bana destek oluyorlar. Engeller, çalışmanın önünde bir engel değil. Herkesin kendi yetenekleri ölçüsünde çalışabileceğini, üretebileceğini böylece yaşamdan kopmayacağını düşünüyorum. Bazı insanlar hiçbir sakatlığı, sorunu olmadığı halde sokaklarda dileniyor, ben bunu doğru bulmuyorum. Herkes çalışmak için koşullarını zorlamalı, birilerine el açmak yerine kendi emekleri ile para kazanmanın yollarını bulmalı" dedi. - ESKİŞEHİR