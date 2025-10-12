Eskişehir'de Düğün Arabası Olarak TOGG T10F Tercih Edildi

Eskişehir'de yaşayan ve dünya evine giren Büşra ile Emre Tuncer çifti, düğün arabası olarak yerli sedan araç olan TOGG'un T10F modelini süsledi.

eskieşhir'de yaşayan Büşra Yetim ile Emre Tuncer çifti, evlenme kararı aldı. Dünay evine girme kararı alan çift gelin arabası olarak ise yerli imkanlarla üretilen TOGG'un sedan modeli T10F'i tercih etti. Geleneksel şekilde süslenen yerli araç, oluşturuan konvoyda ilgi odağı oldu. Gelini baba evinden yerli sedan araç ile alan damat Emre Tuncer'i yakınları tabrik etti. Düğüne katılan akrabalar, yerli sedan otomobil T10F modeli ile sık sık fotoğraf çekinirken, vatandaşalr sık sık aracı inceledi. - ESKİŞEHİR