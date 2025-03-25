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Eskişehir'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Yan Yattı

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yan yattı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç cadde artasında yan yattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybettiği hatchback araç yan yattı. Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücü için ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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