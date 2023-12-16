Eskişehir'de Darbuka ve Klarnet Çalan Çocuklar İlgi Odağı Oldu

Eskişehir'de Porsuk Bulvarı'nda darbuka ve klarnet çalan iki çocuk, vatandaşların ilgisini çekti. Hafta sonu tatilinde bölgeden geçen insanlar, çocukların müzik performansını ilgiyle takip etti.

Eskişehir'de vatandaş yoğunluğunun olduğu bir bulvarda darbuka ve klarnet çalan iki çocuk vatandaşların ilgisini topladı.

Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı'nda müzik aletleri ile melodiler çalan iki küçük çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hafta sonu tatilinin olması sebebiyle bölgeden geçen insanlar, soğuk havaya rağmen şarkılarını çalan küçük çocukları ilgiyle takip etti. Çocukların darbuka ve klarnet çalma görüntüsü adeta mini bir konseri andırdı. Müzik ziyafeti veren çocukların etrafında oluşturulan kalabalıktaki bazı vatandaşların çalan şarkılara eşlik edip oynadığı, bazılarının da alkışlarla tempo tuttuğu görüldü. Çevredeki başka vatandaşların da telefon kameralarıyla küçük çocukların hem fotoğrafını çektiği hem de kayıt aldığı göze çarptı. - ESKİŞEHİR