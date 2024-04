Eskişehir'de Danişment Mahallesi'nde Yağmur Duası Yapıldı

Eskişehir'in Danişment Mahallesi'ndeki yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen yağmur duası yapıldı. Duaya, mahalle sakinlerinin yanı sıra Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, çevre mahallelerden ve kent merkezinden vatandaşlar katıldı.

Danişment Mahalle Muhtarı Erol Ercan, "Mahallemizde geleneksel olarak yapılan yağmur duamıza Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'in de katılımı bizi memnun etti. Uzmanlar her yıl dünyada kuraklığın arttığını, küresel ısınmanın olduğunu ve suyun azaldığını söylüyorlar. Bizler yağmuru yağdıracak olanın Allah olduğunu biliyoruz. ve her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yağmur duasını bu yıl da gerçekleştirdik. Yağmur yağması ve kuraklık olmaması için Rabbimize dua ettik. Mahalle sakinlerimiz için de bir birleşme ve beraber hareket ederek mahallemize rahmet yağması için dua ettik. Katılım sağlayan başta Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel olmak üzere mahalle sakinlerimize gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli imam Osman Yıldırım'ın yaptığı yağmur duasına cemaat 'amin' dedi. - ESKİŞEHİR