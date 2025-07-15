Eskişehir'de D-200 Karayolu Tepebaşı Kavşağı Deneme Amaçlı Kapatıldı

Eskişehir'de D-200 Karayolu Tepebaşı Kavşağı Deneme Amaçlı Kapatıldı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından D-200 karayolu üzerindeki Tepebaşı Kavşağı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bir aylık süreyle kapatıldı. Otobüs ve minibüs güzergahlarında değişiklikler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda D-200 karayolu üzerinde ki Tepebaşı Kavşağı bir aylık süre zarfında deneme amacıyla kapatılırken şehir içi kullanımında kullanılan otobüs ve minibüs güzergahları değiştirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda D-200 karayolu üzerinde ki Tepebaşı Kavşağı trafik güvenliğini arttırmak amacıyla gece saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla kapatıldı. Plastik 4 duba ile kapatılan bölümler dron ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında ki bir aylık süre için deneme amacıyla kapatılan yol da bu yöntemle trafik güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Öte yandan Batıkent Mahallesine ulaşmak isteyen sürücüler Arif Nihat Asya köprüsü kavşağı ile Baksan üst geçit köprüsü yollarına devam edecek. Şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren; Kırmızı 12 Siyah, 23 Siyah, 50 Siyah, 54 Siyah, 58 Siyah, 74 Siyah, 77 Siyah, 85 Siyah, 92 ve Mavi 92 hatlı otobüsler farklı güzergahlardan ulaşım sağlayacak. Yine yapılan uygulamayla İsmet İnönü-2 bulvarında ki 794, 252, 253 duraklar kullanım dışı bırakılacak. Kavşağı kullanan Siyah 23 hatlı minibüs ise farklı yollardan güzergahını oluşturacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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