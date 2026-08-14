Eskişehir'de Çiftçi Malları Koruma Toplantısı Yapıldı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarının hasat ve sonrası sorunlarını ele almak üzere toplantı düzenledi. Müdür Yüksel Çil başkanlığında Tepebaşı'nda gerçekleşen toplantıya Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi ve Tepebaşı başkanları katıldı. 4081 sayılı kanunun uygulanmasındaki aksaklıklar ve tarımsal veri tabanları görüşüldü. Sonraki toplantı eylül ayında Beylikova'da yapılacak.
Eskişehir'de, Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarının hasat ve sonrasında karşılaştıkları sorunlar ile önümüzdeki dönemde karşılaşılması muhtemel problemlerin ele alındığı kapsamlı bir toplantı düzenlendi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil başkanlığında Tepebaşı İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen buluşmaya; Alpu, Beylikova, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi ve Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanları ile ilgili kurum personeli katılım sağladı.
Gerçekleştirilen toplantıda, 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu'nun uygulanmasında ilçelerde yaşanan aksaklıklar değerlendirildi. Tarım alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal varlıklara yönelik veri tabanlarının oluşturulması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, bir sonraki oturumun eylül ayı içerisinde Beylikova ilçesinde yapılması kararlaştırıldı.