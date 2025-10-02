Eskişehir'de Çiçek Hırsızlığına Dikkat Çeken Uyarı

Eskişehir'de bahçesinden sürekli çiçek çalınan apartmanın yöneticisinin "Çiçek çalmak her dinde hırsızlıktır" yazılı uyarısı görenleri düşündürüyor.

Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan Stad Apartmanı'nın bahçesinden iddiaya göre sürekli çiçekler çalınıyor. Apartman yöneticisi Aydın Kesikbaş, kasalarla ektiği çiçeklerin sökülerek götürülmesine bir türlü çözüm üretemediğini söyledi. Bu durumla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen Kesikbaş, "Çiçek çalmak her dinde hırsızlıktır" yazılı bir uyarıyı bahçeye yerleştirdi. Çevreden geçenlerini dikkatini çeken uyarı sayesinde çiçek hırsızlığı olayları azaldı. Bahçeye verdikleri emeğe saygı gösterilmesini isteyen Kesikbaş, hırsızlık yapmak yerine kapısını çalan vatandaşlara çiçek verebileceğini ifade etti.

"Engel olamadık ama en azından bir azalma oldu"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan apartman yöneticisi Aydın Kesikbaş, "Ben buraya 8 kasa çiçek ekiyorum, hep bir şekilde çalınıyor. Sonra tekrardan 1 kasa daha alıp ekiyorum, yine çalınıyor. Hatta çalarken şahit oluyorum, sesleniyorum, 'Ne olacak ki?' diyorlar. Baktım ki bu işin sonu yok, ben de öyle bir şey yazayım ki insanların dikkatini çeksin dedim. En azından bir farkındalık oluştursun istedim. Müslümanlıkta çiçek çalmak hırsızlıktır. Bu çalan arkadaşların da muhakkak başka bir dine mensup olduklarına inandığım için onlara da diyorum ki, çiçek çalmak sizin inandığınız dinde de hırsızlıktır. Peki engel olabildik mi? Vallahi engel olamadık ama en azından bir azalma oldu, buna da şükür" dedi.

"Çalanlar erkekler değil, kadınlar"

Yazıyı gören yaşlı bir vatandaşla arasında geçen diyaloğlu anlatan Kesikbaş, "Benden daha büyük bir amca durdu, elini kalbine koyup, 'Sen beni mahvettin ya. O nasıl bir yazı? Öyle bir yazı yazılır mı?' dedi. Ben de, 'Amca rahat ol. Çalanlar erkekler değil, kadınlar. Bundan sonra inşallah çalmazlar' dedim. Adam ellerini yukarıya açıp yürüyerek gitti. Öyle ilginç bir olay da yaşadım" şeklinde konuştu.

"Çalmasınlar, istiyorlarsa ben onlara çiçek verebilirim"

Hırsızlık yapan vatandaşlara da seslenen Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu çiçeklere yoğun bir emek harcıyoruz. Her 2 günde bir suluyoruz, uğraşıyoruz. Olay para değil, 8-10 liralık bir çiçek ama emeğe saygı istiyoruz. Eğer isterlerse gelsinler, dairemin ziline bassınlar, ben onlara bahçemden çiçek verebilirim. Yeter ki buraya diktiklerimizi çalmasınlar." - ESKİŞEHİR