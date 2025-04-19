Eskişehir'de Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik' çerçevesinde 2 gün süreyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Kütahya yolu üzerindeki sosyal tesisinde yapıldı. Bilgilendirme toplantısında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Nimet Katar tarafından 'Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik' çerçevesinde sunum yapıldı. Dr. Katar yapmış olduğu sunumda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç programında yeni bir planlama sistemine geçileceği ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yeni e-reçete sistemi işlemleri tamamlandıktan sonra bitki ve bitkisel ürünlere uygulanacak olan bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutularak güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması daha kolaylaşacağını ifade etti. Pestisit kullanımının zararlarına ve aşırı doz kullanmanın sakıncalarına da değinen Dr. Katar, öncelikle zirai mücadelede entegre mücadele yöntemlerinin kullanılması, daha sonra biyolojik mücadeleyle devam edilmesi ve kimyasal mücadeleye başvurulması gerektiğini anlattı. Bu çerçevede, bitki ve bitkisel ürünlerde pestisit kalıntısı miktarlarının asgari düzeye inmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi. Toplantıya; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Btiki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, 85 teknik personel ile reçete yazma yetki belgesi sahibi kişilere ve profesyonel zirai ilaç uygulayıcıları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR