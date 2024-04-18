Eskişehir'de Bayram Tatili Döneminde Turist Ziyaretleri Artıyor
Bayram tatilinin ardından havaların güzelleşmesiyle birlikte Eskişehir'deki turistik alanlara ziyaretler yeniden başladı. Yabancı vatandaşlar Porsuk Çayı'nda gondola binip tarihi alanları gezdi. Turistik seyahat için Eskişehir'i tercih eden vatandaşlar bolca fotoğraf çekip anı biriktirmeyi de ihmal etmedi.
Eskişehir'de bayram tatili döneminde artan turist ziyaretleri devam ediyor.
Bayram tatilinin ardından havaların da güzelleşmesi ile birlikte Eskişehir'deki turistik alanlara ziyaretler yeniden başladı. Kafile halinde gelen yabancı vatandaşlar, Porsuk Çayı'nda gondola binip, tarihi alanları gezdiler. Turistik seyahat için Eskişehir'i tercih eden vatandaşlar, bolca fotoğraf çekip, anı biriktirmeyi de ihmal etmediler. - ESKİŞEHİR