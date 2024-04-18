Eskişehir'de Bayram Tatili Döneminde Turist Ziyaretleri Artıyor

Eskişehir'de bayram tatili döneminde artan turist ziyaretleri devam ediyor.

Bayram tatilinin ardından havaların da güzelleşmesi ile birlikte Eskişehir'deki turistik alanlara ziyaretler yeniden başladı. Kafile halinde gelen yabancı vatandaşlar, Porsuk Çayı'nda gondola binip, tarihi alanları gezdiler. Turistik seyahat için Eskişehir'i tercih eden vatandaşlar, bolca fotoğraf çekip, anı biriktirmeyi de ihmal etmediler. - ESKİŞEHİR