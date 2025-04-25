Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Barlar Sokağı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Barlar Sokağı' olarak bilinen bölgede iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında halk arasında 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hızla büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 19 yaşındaki K.G. isimli erkek şahıs, S.Ç. isimli şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Kavganın ardından 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen 3 şahsı ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.