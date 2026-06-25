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Kara yolunda mahsur kalan kaplumbağasına yardım eli

Kara yolunda mahsur kalan kaplumbağasına yardım eli
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Eskişehir'in işlek caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan su kaplumbağası, yüksek banketi çıkamayıp mahsur kaldı. Hayvansever Kemal Aybars, U dönüşü yaparak kaplumbağayı kurtarıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Eskişehir'in işlek bir caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yüksek olan banketi çıkamayıp mahsur kalan su kaplumbağasını hayvansever vatandaş kurtardı.

İlginç olay, dün Odunapazarı ilçesi Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oldukça işlek olan caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir su kaplumbağası, yolun ortasındaki banketi geçemeyerek mahsur kaldı. Bulvardan geçerken tesadüfen bu durumu fark eden ancak trafiğin yoğun olması sebebiyle aracıyla duramayan hayvansever Kemal Aybars, en yakın kavşaktan U dönüşü yaparak kaplumbağanın bulunduğu noktaya geri döndü. Kemal Aybars, ezilme tehlikesi yaşayan kaplumbağayı aracına alıp doğal yaşam alanına götürdü. Suyun içerisine girdiği görülen kaplumbağa, kısa sürede gözlerden kayboldu. Bu anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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