Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınması gerekli tedbirler ile yapılması gereken faaliyetler değerlendirildi.

Eskişehir'de her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerimizle değil bütün kurumlarımızın katılımıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bağımlılık konusunun tüm toplumu doğrudan etkileyen bir nitelik taşıdığını belirten Vali Aksoy, "Başarılı sonuçlar elde edebilmek için topyekün bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple; Kurullarımız tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanmalı, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilmelidir" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Daha sonra uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. - ESKİŞEHİR