Ayvalı Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Eskişehir'de Ayvalı Köyü Muhtarlığı ve Ayvalı Köylüleri Sosyal Yardımlaşma Derneği öncülüğünde geniş katılımlı bir yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda, eller semaya açılarak dualar edildi. Ayvalı Köyü Muhtarlığı ve Ayvalı Köylüleri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin organizasyonuyla bir araya gelen mahalle sakinleri ve çevre bölgelerden gelen misafirler, ilk olarak bereketli bir üretim sezonu için yağmur duası yaptı. Ardından verilen nimetlere teşekkür etmek amacıyla şükür duasında bulunuldu. Kalabalık bir katılımın gözlendiği etkinlik, kılınan namazlar ve edilen duaların ardından misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı