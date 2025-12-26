Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2026 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Arı Yetiştiriciliği Haritasının Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Eğitimi' projesi uygulama aşamasına geçiyor.

Eskişehir tarımını ileriye taşıma vizyonuyla hazırlanan ve BEBKA'nın değerlendirme sürecini başarıyla geçerek Eskişehir bölgesini temsil eden önemli bir çalışma olarak desteklenmeye hak kazanan proje için hazırlıklar tamamlandı. 300 bin TL bütçeli proje ile geleneksel arıcılık yöntemlerinin uzaydan algılama ve dijital haritalama teknolojileriyle birleştiği ifade edildi. Toplam 8 ay sürecek olan projenin en önemli ayağını oluşturan teknik eğitimlerin 09-13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Toplam 5 gün sürecek yoğunlaştırılmış programda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin uydu görüntülerini yorumlama, CBS üzerinden analiz ve modelleme yapma konularında uzmanlaşacağı vurgulandı.

Balın verimi ve kalitesi uzaydan takip edilecek

Eğitimler kapsamında yapılacak örnek saha çalışmalarıyla Eskişehir genelinde; arı kovanlarının yerleştirileceği en uygun ve yüksek verimli alanların dijital olarak belirleneceği, flora takibi ve uygunluk haritaları sayesinde bal kalitesi ve üretim miktarının artırılacağı, veriye dayalı bu yöntemle yerel arıcıların doğru yönlendirilmesi sağlanarak ülke ekonomisine katma değer sunulacağı belirtildi. Eskişehir'in arıcılık potansiyelini bilimsel verilerle buluşturan projenin bölgedeki tarımsal dijitalleşme hamlesinin en somut adımlarından biri olarak öne çıktığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR