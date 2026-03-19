Eskişehir'de çocuk evleri sakinlerine gönül sofrası

Neşeli Hayatlar Derneği, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için unutulmaz bir iftar programı düzenleyerek dayanışma ve sevgi örneği sergiledi. Programda gönüllü eğitmenler ve dernek üyeleri bir araya geldi.

Eskişehir'de Neşeli Hayatlar Derneği tarafından, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Dernek bünyesinde gönüllü olarak ders veren eğitmenlerin ve faaliyet yürüten üyelerin katılımıyla gerçekleşen programda, çocukların gönüllerinde yer eden unutulmaz bir sevgi ve dayanışma örneği sergilendi. İftar sofrasının sponsoru olan iş insanı Adil Can'a, çocuklara yönelik bugüne kadarki katkıları ve destekleri dolayısıyla Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından Neşeli Hayatlar Derneği adına teşekkür plaketi takdim edildi. Başta, yıllardır yürüttüğü gönüllü çalışmalarıyla çocuklara umut aşılayan Dernek Başkanı Tayfun Erdoğan olmak üzere, tüm dernek üyeleri ve gönüllülerin katkılarıyla hayat bulan anlamlı gece, toplumsal duyarlılığın güzel bir örneği olarak öne çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
