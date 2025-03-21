Eskişehir'de Anlamlı İftar Buluşması

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Müdürü Bülent Avnamak ve Hilye-i Şerif sanatçılarının katılımıyla iftar yemeği organize edildi.

Eskişehir'de Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Müdürü Bülent Avnamak, Hilye-i Şerif sanatçıları ve personelin katılımıyla bir iftar yemeği düzenlendi. Birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir buluşma olan etkinlikte, huzur içinde nice Ramazanlara erişme temennisi dile getirildi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR