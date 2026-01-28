Müdür Bayrak çocuklarla bir araya geldi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Orhan Bayrak, çocukla bir araya gelerek bir kahvaltı programına katıldı.

Müdür Bayrağ'ın yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı'da Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programda çocuklar ile bir araya gelinerek eğitim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, yeni dönemde başarı dilekleri iletildi. - ESKİŞEHİR