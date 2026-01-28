Haberler

Müdür Bayrak çocuklarla bir araya geldi
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak, çocuklarla bir araya gelerek düzenlenen kahvaltı programında eğitim süreçlerini değerlendirdi ve yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Orhan Bayrak, çocukla bir araya gelerek bir kahvaltı programına katıldı.

Müdür Bayrağ'ın yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı'da Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programda çocuklar ile bir araya gelinerek eğitim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, yeni dönemde başarı dilekleri iletildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
