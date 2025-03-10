Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Eskişehir'de Aile Hukuku Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir'de Aile Hukuku Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerlerine 'Aile Hukuku' eğitimi düzenledi. Eğitim, '2025 #Aileyılı' projeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerlerine yönelik 'Aile Hukuku' eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin '2025 #Aileyılı' ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Aile Eğitim Programı (AEP) içerisinde yer alan 'Aile Hukuku' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Takımı maç kazanan başkan istifa etti
img

Çadırda başladı, koca bir fabrikaya dönüştü
img

Takımın yarısını birden gönderecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.