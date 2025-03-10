Eskişehir'de Aile Hukuku Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerlerine yönelik 'Aile Hukuku' eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin '2025 #Aileyılı' ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Aile Eğitim Programı (AEP) içerisinde yer alan 'Aile Hukuku' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR