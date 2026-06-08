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Eskişehir'de arı paniği

Eskişehir'de arı paniği
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Eskişehir'de kent merkezindeki bir ağaç dalında toplanan arı sürüsü, çevredeki esnaf ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Özel kıyafetli bir kişi, arıları kovanda toplamaya çalıştı.

Eskişehir'de oğul vererek kent merkezindeki bir ağaç dalında toplanan arı sürüsü ilginç bir görüntüler oluşturdu.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerce arı, sokak üzerindeki bir ağaç dalında bir araya geldi. Sokağı kaplayan arılar sebebiyle hem esnaf hem de çevreden geçen vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Özel kıyafet giyen bir kişi, arı sürüsünü ağaçtan indirerek kovanda toplamaya çalıştı. Kent merkezinde ortaya çıkan o ilginç görüntüler kameraya yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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