Eskişehir'de afet risklerinin azaltılması için çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Eskişehir'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısına katılarak, şehirdeki afet riskleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'de incelemelerde bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı'na katıldı.

Genel Müdür Prof. Dr. Orhan Tatar, İRAP Toplantısı kapsamında Eskişehir'i ziyaret etti. Toplantı öncesinde AFAD İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını inceleyen Tatar, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Ayrıca, personelle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ziyareti dolayısıyla Tatar'a teşekkür eden AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, Eskişehir'in afetlere dirençli yapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi

İRAP toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kentin afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek yeni stratejiler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Afetlere dirençli bir Eskişehir için tüm paydaşların koordineli şekilde çalışmayı sürdüreceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

