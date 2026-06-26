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Yıkım çalışmalarını keyifle izleyen gençler

Yıkım çalışmalarını keyifle izleyen gençler
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Eskişehir'de bir binanın yıkım çalışmasını izleyen 3 genç, demir bariyerlerin üzerine oturup iş makinelerini keyifle seyretti. Gençlerden biri, 'Bu Türkiye'nin milli sporu gibi, milli maçtan daha zevkli' dedi.

Eskişehir'in merkezi bir noktasında gerçekleştirilen yıkım çalışması vatandaşların ilgisini çekerken, çevredeki demirlerin üzerine oturan 3 genç iş makinelerinin çalışmalarını keyifle izledi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bir binanın yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sebebiyle çevrede bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, çevreden geçen birçok vatandaş şeritlerin dışından iş makinelerini seyretti. Dolaşırken tesadüfen çalışmaları gören 3 genç de demir bariyerlerin üzerine oturarak, halk arasında 'milli spor' olarak da tabir edilen iş makinelerini izleme aktivitesini gerçekleştirdi.

"Hoşumuza gitti, oturup izlemeye karar verdik"

İnşaatı izleyen gençlerden birisi olan 18 yaşındaki Kaan Kaçar, "Üç arkadaş dolaşıyorduk. Şimdi ise inşaatı izliyoruz. Zaten bu da Türkiye'nin milli sporu gibi bir şey. Burada 2 dakika oturalım demiştik, baktık inşaat var, o da hoşumuza gitti, izlemeye karar verdik. İzlemek çok keyifli, milli maçtan daha zevkli" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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