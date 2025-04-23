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Eskişehir'de 23 Nisan'ın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de 23 Nisan'ın 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törende öğrencilerin konuşmaları ve şiir okumalarıyla katılımcılardan büyük alkış aldı.

Eskişehir'de 23 Nisan'ın 105. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu öğrencisi Eylül Ela Tuna bir konuşma yaparken, Ticaret Odası Ortaokulu öğrencisi Ataberk Aksoy "Kutlu Olsun 23 Nisan" şiirini okuduk. Program katılım gösteren vatandaşların alkışlarından sonra sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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