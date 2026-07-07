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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Deniz, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Deniz, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ferhat Deniz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek adli hizmetler ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz'i Eskişehir'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler ile kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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