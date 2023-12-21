Eskişehir Çağfen Koleji 'Kardeşim Üşümesin' Projesiyle 2 Bin Çocuğun Bot İhtiyacını Karşıladı

Eskişehir Çağfen Koleji Okul Aile Birliği'nin başlattığı 'Kardeşim Üşümesin' isimli sosyal sorumluluk projesi, 6 yılda 2 binden fazla çocuğun kışlık bot ihtiyacını karşıladı.

Eskişehir Çağfen Koleji, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çeşitli etkinlik ve çalışmalarla birçok konuda sorumluluk alan Çağfen Koleji, son olarak Okul Aile Birliği Başkanı Nefise Kızılkale'nin 6 yıl önce başlattığı projeyi sürdürerek, ihtiyaç sahibi çocukların kışlık bot ihtiyacını karşıladı. 'Kardeşim Üşümesin' adıyla her yıl kışlık bot yardımı yapılan projede 6 yılda 2 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Çocukların bot ihtiyaçlarını karşılarken incinmemelerine özen gösterdiklerini söyleyen Nefise Kızılkale, onları mağazaya götürerek, beğendikleri ürünleri almalarını sağladıklarını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılkale, "Kış aylarına girerken çocuklarımızın yeni yıl hediyesi olan projenin, bu sene altıncı yılını tamamladık. Dayanışma ve sosyal yardım, milli kültürümüzün en değerli en güzel unsurudur. 'Kardeşim Üşümesin' sosyal sorumluluk projesinin maksadı ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza destek vermektir. Geleneksel projemizde bu zamana kadar Eskişehir'de 2 binin üzerinde çocuğumuzun kışlık bot ihtiyacını karşıladık. Biz bu yardımı yaparken bütün kamu kurumlarından, belediyelerden, sağlık çalışanlarından ve velilerden destek alarak yapıyoruz. Biz bu projeye altı sene önce tek bir sloganla başladık; 'Bazı yürekler üşümeye ayaktan başlar' şeklinde başladığımız bir proje. Daha sonra ikinci senesinde talep olunca devam ettik. Bu projede 0 ila 16 yaş grubuna hitap ediyoruz. İlk üç sene devlet okullarına ihtiyaç yardımlarını yaptık. Bu botları ondan önce de altı tane mahallenin muhtarları teslim etmiştim. Bu sene Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verdim. Bu projede bize destek veren kamu kurumları, belediyeler, sağlık çalışanlarına hemşirelerimize ve hayırseverlere teşekkür ederiz. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Volkan Şahinkol'a da ayrıca teşekkür ederiz. Botları giyen çocuklar gerçekten çok mutlu oluyorlar ve bize çok teşekkür ediyorlar. Biz de onları görünce daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR