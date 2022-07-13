Eskişehir Büyükşehir'in Tarlalarında İlk Hasat Yapıldı - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir'in Tarlalarında İlk Hasat Yapıldı

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir'in Tarlalarında İlk Hasat Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ağır maliyetler karşısında zor günler yaşayan üreticiler için başlattığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde ilk hasat, Yusuflar Mahallesi’nde yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ağır maliyetler karşısında zor günler yaşayan üreticiler için başlattığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde ilk hasat, Yusuflar Mahallesi'nde yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği proje kapsamında ilk hasat gerçekleştirildi.

Bahar döneminde ilaçlama ve gübreleme işlemi yapılan Yusuflar Mahallesi'ndeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 87 dekarlık alana ekilen arpa hasat edildi.

Ürünler, çiftçilere destek olarak verilmek üzere kamyonlarla taşınırken, biçim sonrası kalan arpa saplarından da hayvan üreticileri için balya yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarlalarda hasat işleminin devam edeceğini belirterek, "Elde edilen ürünler ekonomik sıkıntı içerisinde olan çiftçimize yan destek sağlamaktadır. Ayrıca hayvan üreticilerimize de yem olarak hibe şeklinde bir destek sunuyoruz. Amacımız üreticimizin, üretmeye devam etmesine katkıda bulunmaktır" açıklamasını yaptı.

ANKA / Yerel

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