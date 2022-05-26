Eskişehir Büyükşehir'den "Çağdaş Toplumlarda Gençlik ve Spor Kültürü" Söyleşisi - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Çağdaş Toplumlarda Gençlik ve Spor Kültürü" söyleşisi Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Çağdaş Toplumlarda Gençlik ve Spor Kültürü" söyleşisi büyük ilgi gördü.

Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda yapılan söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuray Akçasoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan ve Ali Rıza Saltık, belediye bürokratları, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda dinleyici katıldı.

"ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK GENÇLERİMİZ BU ŞEHİRDE YAŞAMAKTAN MUTLULUK VE GURUR DUYSUN İSTİYORUZ"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuray Akçasoy, "Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in selamlarını iletiyorum. Spor, müzik, sanat evrensel bir dildir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimiz bu şehirde yaşamaktan mutluluk ve gurur duysun istiyoruz. O nedenle gençlerin en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz. Etkinlik nedeniyle tüm katılımcılara, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"GENÇLERE YÖNELİK YATIRIMLARI ARTIRARAK DEVAM ETTİRMEYİ SİZE KARŞI BORÇ BİLİYOR VE SÖZ VERİYORUZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel söyleşinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi bizim için çok anlamlı. Çünkü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gençlik ve sporu birbirinden hiç ayırmamıştır. Hatta benim doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmiştir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik ve sporu hiç birbirinden ayırmadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen gerek akademik hayatında gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığında gençlere çok büyük değer vermiştir. Bizler de gençlere yönelik yatırımları artırarak devam ettirmeyi size karşı borç biliyor ve söz veriyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası Spor Uzmanı Tuğrul Tunay, "Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Bakışı", milli antrenör Mehmet Bayrak, "Geçmişten Günümüze Paralimpik Sporların Gelişimi", spor uzmanı Aliye Çoban, "Sosyal Medya ve Spor İlişkisi" ile spor uzmanı Tolga Erol, "Yaş Gruplarına göre Egzersiz ve Sporun Önemi" konulu sunumlar düzenlendi. Etkinlikte Eskişehir'in ve Türkiye'nin gururu milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı da "Benim Hikayem" konulu söyleşisinde başarıya giden yolda elde ettiği tecrübeleri paylaştı.

Söyleşi sonunda konuşmacılara etkinliğe sundukları katkı nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ederek spora ve sporcuya olan desteklerinin her alanda devam edeceğini kaydetti.