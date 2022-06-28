Eskişehir Büyükşehir, Çukurhisar ve Satılmışoğlu Mahalleleri'ni Kanalizasyona Kavuşturuyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından kanalizasyon altyapısı bulunmayan Tepebaşı İlçesi Çukurhisar ve Satılmışoğlu Mahalleleri'nde kanalizasyon hattı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

ESKİ ekipleri tarafından devam eden ve yaklaşık 3 bin vatandaşa hizmet sunacak olan altyapı çalışmaları kapsamında, bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için toplam 26 kilometrelik kanalizasyon hattının yüzde 95'i tamamlandı.

Aynı zamanda her iki mahallenin toplanan kanalizasyon atıklarını arıtmak amacıyla Satılmışoğlu Mahallesi'nde 4000 kişi/gün kapasiteli paket tip atıksu arıtma tesisinin yapımına başlanarak yüzde 30'u tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Altyapı sistemi bulunmayan mahalle ve sokaklarda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kanalizasyon hattı bulunmayan Çukurhisar ve Satılmışoğlu Mahalleleri için plan ve projeler hazırlanarak çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için yaklaşık 26 kilometre kanalizasyon hattı yapılmış olup, parsellerin yapımına da başlanmıştır. Parsel yapım işlerinin tamamlanması ile mahalle kanalizasyon alt yapı sistemine kavuşacak" dedi.

ANKA / Yerel