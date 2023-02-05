Eskişehir Büyükşehir, 'Bellek' Sergisini Sanatseverlerle Buluşturdu

Cam sanatçısı Sevgi Taner Avcı'nın 'Bellek' adlı sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'Uluslararası Cam Yılı' olarak ilan edilen 2022 yılında çok sayıda sergiye ev sahipliği yapan EBB, 2023 yılında da çeşitli sergileri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda sanatçı Sevgi Taner Avcı'nın 'Bellek' adlı cam sergisi, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışa EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları, sanatçılar, akademisyenler, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, davetliler ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Sevgi Taner Avcı, şunları söyledi:

"Farklı bir teknik kullanıyor, camı kazıyarak şekillendiriyorum. Burada açtığım sergimin ismi 'Bellek'. Neden bellek derseniz, insanın beyninde olan, biriktirdiklerinden yola çıkarak bir sergi oluşturdum. Esasında tüm yaşamımız bir birikim. Çocukluğumuzdan başlayan ve bizleri etkileyen çok fazla imgeler oluyor. Benimki daha çok danteller, uçuşan tüyler ve transparan her şey. Camın transparanlığına çok yakıştığını düşünüyorum. Açılışa gelerek bizleri onurlandıran Başkanımız, Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e ve sizlere çok teşekkür ediyorum."

Avcı'nın eserlerini gördükçe gururlandığını belirten Başkan Büyükerşen de açılışta yaptığı konuşmada, "Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzemizde eserleri bulunan, rahmetli babasını da çok sevdiğim Sevgi'nin başarılarına başarı eklemesinden dolayı çok mutluyum. Her defasında bizi şaşırtıyor. Bir de az evvel öğrendim ki trio konserini yapan arkadaşlar benim kurmuş olduğum fakültede hoca olmaya kadar ilerlemişler. Bu beni çok ama çok ama çok mutlu etti. Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyorum. Bu güzel eserleri oluşturan Sevgi'ye de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 19 Şubat'a kadar Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda görülebilecek.