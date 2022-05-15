Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası İtalyan Film Müziklerini Seslendirdi - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu hafta İtalyan Film Müziklerini seslendirdi. Büyük ilgi gören ve kapalı gişe sahnelenen iki konserde de orkestra ayakta alkışlandı.

2002 yılında kurulan ve Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği ve büyük ilgi gören Film Müzikleri Konserlerine devam ediyor.

İTALYAN FİLM MÜZİKLERİ SESLENDİRİLDİ

Her hafta sahnelediği başarılı performanslar ile sanatseverlere müzik dolu akşamlar yaşatan Senfoni Orkestrası, yine unutulmayacak iki güne imza attı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konserlerde, bu defa İtalyan Film Müzikleri sanatseverler için seslendirildi.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE BİR GÜN DAHA SAHNE ALACAK

13 Mayıs Cuma akşamı yapılan konser öncesi gelen yoğun talep üzerine 14 Mayıs Cumartesi akşamına bir konser daha eklendi. Kısa sürede biletleri tükenen ve solistliğini Tülay Uyar Hatip'in yaptığı İtalyan Film Müzikleri konserlerinde, dünya sinema tarihine damga vuran İtalyan filmlerinin müzikleri, Eskişehirlilere unutulmaz iki gün yaşattı.

Konserler sonunda sanatseverler, Senfoni Orkestrasını dakikalarca ayakta alkışladı.