Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 50 yeni otobüs alımını sağlayarak araç filosunu güçlendirdi.

Toplu taşımada Eskişehir merkez ve kırsal ilçelerinde toplamda 111 hatta bin 725 seferde hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosunu güçlendirdi. 2023 model alçak tabanlı otobüsün satın alma ve teslim edilme işlemlerinin tamamlanmasıyla ivedilikle hatlarda hizmet vermeye başladığını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz araştırma süreçlerinde şehrimizin toplu taşıma hizmetini sürdürebilmek için otobüs ihtiyacımız olduğunu belirledik. Daha önceki dönemimde meclisten otobüs alma yetkisi istemiştik. Fakat geçtiğimiz dönemde meclis çoğunluğu bizde olmadığı için bunu gerçekleştirememiştik. Bu dönemimizde meclis çoğunluğunu sağladığımızda bu kararı çıkartarak otobüs açığımızı hızla kapatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat şunu da belirtmek isterim ki geçtiğimiz yıllarda çok daha fazla otobüs alabilecekken artan kur sebebiyle şuan için 50 otobüs satın alabildik. Sürücü dahil 27 koltuk kapasitesi ve 77 ayakta yolcu taşıma kapasitesine sahip yeni otobüslerimizde 1 engelli yolcu yeri de bulunuyor. Hemşehrilerimizin ulaşımını daha konforlu hale getirebilmek ve zaman zaman yaşanan aksamları giderebilmek için otobüs filomuzu büyüttük. 12 metre uzunluğundaki yeni otobüslerimiz şehrimizde hizmete başladı. Yeni otobüslerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Daha kaliteli ve hızlı toplu taşıma hizmeti verebilmek için belediye meclisinde karar alma, ihale ve satın alma süreçleri tamamlanan Büyükşehir Belediyesi yeni otobüsleri hizmete girdi.