Eskişehir Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü, kuşların göç yolculuğuna dikkat çekmek amacıyla Uçurtma Şenliği ile kutlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türlerin ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, düzenlendiği etkinliklerle de büyük ilgi görüyor.

5 YILDA 3 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

5 yılda 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, Dünya Göçmen Kuşlar Günü için özel bir etkinlik düzenledi.

100 ADET UÇURTMA HEDİYE EDİLDİ

Göçmen kuşların hayatta kalması ve refahı için ekosistemlerinin korunmasının önemini vurgulayan, tüm dünyada farkındalık kazandırmayı amaçlayan Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle yapılan Uçurtma Şenliğine, güneşli ve güzel bir havada çocuklar ellerinde uçurtmalarıyla akın etti. Uçurtmalarını uçuran çocukların heyecanına ise aileleri ortak oldu. Hayvanat Bahçesi tarafından çocuklara akbaba şeklinde 100 adet uçurtma hediye edildi.

Yapılan şenliğe birbirinden renkli uçurtmalar ile katılan çocuklar ve aileleri eğlenceli bir gün geçirirken, vatandaşlar etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teşekkür etti.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri de yapılan her ziyaretin yaban hayatının korunmasına destek olduğunu ve bilet gelirlerinin yüzde 5'inin bu çalışmalara aktarıldığını hatırlatarak vatandaşlara teşekkür ettiler.