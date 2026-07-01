Haberler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında devir teslim yapıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında devir teslim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HSK'nın 2026 yılı ana kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, görevini Diyarbakır'dan gelen Ferhat Deniz'e devretti.

HSK Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, görevini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Eskişehir'e atanan Ferhat Deniz'e devretti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında 33 ilin başsavcısı değişirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Karakülah'ın yerine ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz getirildi. Atama kararlarının ardından bugün Eskişehir Adliyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Eski Başsavcı Üzeyir Karakülah adliye personeliyle tek tek vedalaşırken, yeni Başsavcı Ferhat Deniz de personelle selamlaşarak görevini resmen devraldı.

"İnşallah Eskişehir'de hoş bir seda bırakmışızdır"

Görev tesliminin ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Üzeyir Karakülah, Eskişehir'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adalet ve hakkaniyet vurgusu yapan Karakülah, "Eskişehir ilinde yaklaşık iki yıla yakın hizmet gördük. Adalet, hakkaniyet, hukuk adına elimizden geleni yaptık. Eskişehir'i inşallah özleyeceğiz. Eskişehir halkı, Eskişehir Adliyesi haklarını helal etsin. İnşallah Eskişehir'de hoş bir seda bırakmışızdır. Hakkınızı helal edin. İnşallah Eskişehir'den gidiyoruz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına. Ankara'da da Eskişehir halkının bir kardeşi var. İnşallah oraya da bekliyoruz. Yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

İngilizlere yazdığı yazı ortalığı karıştırdı! AK Parti'den sert tepki
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden