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Eskişehir Ahmet Sezer Ortaokulu LGS'de Büyük Başarı Elde Etti

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Eskişehir Ahmet Sezer Ortaokulu, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre büyük başarı elde etti. Okul, Türkiye genelinde yüzdelik dilimlerde üst sıralarda yer alarak önemli liselere birçok öğrenci yerleştirdi. Müdür Kutlay Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek başarılarının arkasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eskişehir Ahmet Sezer Ortaokulu, 2024 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav sonuçlarına göre büyük başarı elde etti, mezun öğrenciler önemli liselerde kendilerine yer buldu.

Ahmet Sezer Ortaokulu Türkiye Geneli yüzdelik dilimlerde de öğrenci sayısı bakımından üst sıralarda yer aldı. 500 tam puan alan bir öğrencinin yanı sıra ülke genelinde yüzde 0,01-0,05'lik dilim arasında 15, yüzde 0,5-1'lik dilim arasında 10, yüzde 1-2'lik dilim arasında da 17 öğrenci kendine yer buldu. Okul ülke genelinde yüzde 10'luk dilime 167 öğrencisini sokmayı başardı.

Önemli liselere yerleştiler

500 tam puan alan bir öğrenci Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Yine LGS'de yüksek başarı elde eden bir öğrenci ise İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandı. Önceki yıllara oranla başarısını arttıran Ahmet Sezer Ortaokulu'nda LGS'de büyük başarı elde eden 21 öğrenci Eskişehir Fatih Fen Lisesi'ne, 22 öğrenci Borsa İstanbul Fen Lisesi'ne, 13 öğrenci Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi'ne, 5 öğrenci diğer fen liselerine, 20 öğrenci Eskişehir Anadolu Lisesi'ne, 23 öğrenci Eskişehir Atatürk Lisesi'ne, 6 öğrenci Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 13 öğrenci Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, 5 öğrenci Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 9 öğrenci de Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

Kutlay Yılmaz tebrik etti

Ahmet Sezer Ortaokulu Müdürü Kutlay Yılmaz da öğrencileri tebrik etti. Yılmaz, tüm öğrencileri de sınavda aldıkları puanlarla büyük başarı gösterip seçkin liselere kayıt hakkı kazanan öğrencileri de kutladı. Yılmaz, "Okulumuzun başarısında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ederiz" dedi. Yılmaz ayrıca, "Öğrencilerimiz her sene olduğu gibi büyük bir başarıya imza attı. 2024 LGS'de üstün başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Emeklerinin karşılığını alan bu gençlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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