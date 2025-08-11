Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'daki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşındaki Şıvgın, bir süredir tedavi görüyordu ve cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılındı.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın cenaze töreni Ankara'da gerçekleşti.

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki Eski Sağlık Bakanı Şıvgın hayatını kaybetmişti. Sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) törenin ardından Şıvgın'ın cenaze namazı, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Son yolculuğuna uğurlanan Şıvgın'ın cenazesine aile ve yakınlarının yanı sıra, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasiler ve sevenleri katıldı. Cenaze aracına konulan Şıvgın, Altındağ ilçesinde bulunan Tatlar Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
