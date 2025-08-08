Eski Öğretmen Yıllar Sonra Öğrencileriyle Buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1994 yılında öğretmenlik yapan 61 yaşındaki Tacettin Hanoğlu, 31 yıl aradan sonra görev yaptığı Güllüce köyündeki okulu ziyaret ederek eski öğrencileriyle bir araya geldi.

Tacettin Hanoğlu, öğretmenliğe ilk olarak Ordu'da başladı. Rotasyonla Hakkari'nin Geçitli köyüne atandı. 1994'te ise Yüksekova'nın Güllüce köyüne tayin oldu. Burada 6 yıl görev yapan ve ilk yıllarda beş sınıfı bir arada okuttuğunu belirten Hanoğlu, "O dönemde okulumuz ve lojmanımız vardı. İlk öğrencilerimden biri de Remziye Güneş'ti. 6 yılın ardından Yüksekova 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (YİBO) tayin oldum. Daha sonra da Bursa'ya atandım" dedi.

Yıllar sonra köye geldiğinde büyük değişim gördüğünü ifade eden Hanoğlu, "Okulun fiziki yapısı değişmiş, maalesef kötü durumda. Evler de değişmiş. Herkes bahçesine meyve ağacı dikmiş, eskiden her yer kuraktı. Köyü başta tanıyamadım ama çok mutlu oldum. Yeşillik artmış. Burada tanıdığım herkesle görüştüm, bu beni çok sevindirdi. Burada çok anı biriktirdim" ifadelerini kullandı.

Eski öğrencilerinden Remziye Çobanoğlu ise "Yıllar sonra hocamız gelmiş, bizi çok mutlu etti. Bizi unutmamış. Hepimiz çok sevindik. İmkanlar kısıtlı olmasına rağmen bize yardımcı olurdu, hiçbir zaman dövmezdi, bize çok iyi davranırdı" diye konuştu. - HAKKARİ