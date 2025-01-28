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Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti
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Şeref Malkoç, Samsun'da Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi kapsamında düzenlenen konferans öncesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti ve anı hediyesi olarak Bandırma Vapuru maketi aldı.

Önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak ve Türkiye'de Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi kapsamında konferans vermek üzere Samsun'a gelen eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ve Samsun Barosu Başkanı Av.Pınar Gürsel Yıldıran'ı ziyaret etti. Malkoç'u makamında ağırlayan Başsavcı Kılıç, ziyaretinin anısına kendisine Bandırma Vapuru maketini takdim etti. Ziyarete eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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