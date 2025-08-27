Eski hükümlü, sabıkası yüzünden iş bulamamanın çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı

Isparta'da yaşayan eski hükümlü, gençlik yıllarında bir anlık öfke sonucu işlediği suçların bedelini önce cezaevinde şimdi günlük hayatında ödüyor. Tahliye olduktan sonra sabıkası nedeniyle hiçbir yerde iş bulamadığını belirten adam, yaşadığı durumun yalnızca kendisine değil, birçok eski hükümlüye de bu şekilde engel olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte yaptıklarım için çok pişmanım. Gerekirse tuvalet bile temizlerim. Ben sadece çalışabileceğim bir iş istiyorum. Çocuğumun boğazından helal lokma geçsin istiyorum" dedi.

Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, gençlik yıllarında bir anlık sinirle işlediği 'askerlik kanununa muhalefet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçları nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldı. 2023 yılının Şubat ayında tahliye olan Sökmen, cezasını tamamlayarak yeniden topluma karıştı. Ancak o günden bu yana iş bulmakta zorlandığını, sabıkası yüzünden işverenler tarafından sürekli geri çevrildiğini ve ailesiyle birlikte zor durumda kaldıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"İş yerleri, sabıkam olduğu için sürekli bahanelerle geçiştiriyorlar"

Isparta'da yaşadığını belirten İbrahim Halil Sökmen, "Uzun zamandır iş arıyorum ama bulamıyorum. İş sahibine "Sabıkalıyım" dediğim zaman, niye sabıkalısın diye sormak yerine, derdimi oturup dinlemek yerine, "Biz işçi aramıyoruz" ya da "Bulduk" gibi cevaplar alıyorum. Hatta üç dört gün önce bir halı yıkama fabrikasına iş başvurusuna gittim; orada bile sabıkalı olduğumu duyunca adam direkt, "Pazartesi bir eleman gelecek, o gelmezse seni alalım" demeye başladı. Sabıkama bakıp, "Bugün başkasını vuran yarın da beni vurur, ben seni alamam" dedi. Bunu da suratıma bakıp gülerek söyledi" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumu benden bir şeyler istemesin diye dışarıya bile çıkaramıyorum"

Zor durumda olduğunu ve hangi kapıyı çalsa karşısına sabıkasının çıktığını belirten Sökmen, "Kızımı okutmam gerekiyor, o bir otizm hastası. Kızımı okula yazdıramıyorum, özel eğitime gönderiyorum. Çevremdeki arkadaşlarım olmasaydı evime koltuk dahi alamıyordum, sağ olsunlar onlar aldı. Yaklaşık bir senedir çalışamıyorum. En son çocuğumun kavga olayları gerçekleştikten sonra ailemi yalnız bırakamadım, sürekli çocuğuma ve eşime zarar verecekler mi diye düşünüyordum. Şimdi de iş bulamıyorum. Çalışmak istiyorum, aileme destek olmak istiyorum. Sabah ekmek alacak param yok. Sağdan soldan borç da isteyemiyorum, utanıyorum. Şu anda ev kiram geldi, elektrik, su ve telefon faturalarım geldi, çocuğumun ihtiyaçları var ve korkuyorum. Çocuğumu dışarı çıkarmaya bile korkuyorum. Kendisi özel çocuk, yoktan anlamıyor" şeklinde konuştu.

"Bu suçların hepsi cahil olduğum zamanlarda oldu"

İş başvurularında eski hükümlü olduğunu direkt söylediğini ve bunu göz korkutmak için değil söylemediği zaman yalancı konumuna düştüğünü belirten Sökmen, "Allah bir doğrudur, ben bunu söylerim. Sabıkalı olmak ayıp bir şey değil. Evet, istemeden oldu, insanlık halidir, yapıldı. Bu dünyada herkesin başına gelebilir bir durum ve bunun garantisi yok, anlık olan şeylerdir. Suçlarımı da söyleyeyim: 'Askerlik kanuna muhalefet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'basit yaralama'. Hepsi bu. Bazı insanlar beni yanlış anlayacak, ama eşimin ve kendi yüzümü öne eğecek bir suç işlemedim. Bu suçların hepsi cahil olduğum zamanlarda oldu. Dosyalarıma bakarlarsa hepsi geçmişte kalmıştır" dedi.

"Şu anda ağlıyorum, zoruma gidiyor çok pişmanım"

Cezaevinde geçen süre boyunca ıslah olduğunu belirten Sökmen, "Şu anda ağlıyorum, zoruma gidiyor çok pişmanım. İnsanlar beni gördüğü zaman ve bunları bildiğinde tüm kapılarını kapatıyorlar. Şimdi beni yanlış anlamayın burada bir suç işlesem, "Bu adamın kaç tane sabıkası varmış, nasıl olsa bu adam bunu yapmaya meyilliymiş" diyecekler. Ama ben iş istediğim zaman kimse iş vermiyor. Bana iş verin, ekmek verin, yardım edin. Bugün sabah ekmek alamadım. Kızımı dışarıya çıkaramıyorum, şu anda sadece pilav yiyordu. Ben şu anda kızım için yaşıyorum. Ablam, annem, babam yok, kimsesizim. Eşime Allah razı olsun undan bir şeyler yapmaya çalışıyor, ben de bundan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok şey söylemek istiyorum ama hepsi kursağımda kalıyor" diye konuştu.

"Çocuğumun boğazından helal lokma geçsin istiyorum"

Şu anda her işi yaparım diyen Sökmen, " Gerekirse tuvalet bile temizlerim. Ben sadece iş istiyorum, destek istiyorum ve yardım istiyorum. İşverenler bize, topluma yararlı bir insan olmamız için destek olmazsa, bizler daha kötü yollara düşebiliriz. Çünkü çok zor durumdayım. Çocuğumun boğazından helal lokma geçsin istiyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Eski hükümlü Halil İbrahim Sökmen, geçmişte yaptığı hataların bedelini cezaevinde ödediğini, şu anda ıslah olduğunu ve tek derdinin yalnızca eşine ve özel gereksinimli çocuğuna bakmak olduğunu belirterek, gerekli yerlerden yardım beklediğini söyledi. - ISPARTA