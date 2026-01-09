Haberler

Aydınlı eski futbolcu 'madi' lakaplı Seçer hayatını kaybetti

Aydınlı eski futbolcu İlker Seçer, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında hayatını kaybetti. Seçer'in cenazesi 10 Ocak Cumartesi günü defnedilecek.

Aydınlı eski futbolcu 'madi' lakaplı İlker Seçer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Seçer'in cenazesi 10 Ocak Cumartesi günü toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre, son 2 yıldır kalp rahatsızlığı bulunan ve yaklaşık 10 gündür Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde genel yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Seçer'in ölüm haberi Aydın'da büyük üzüntüye neden olurken, uzun yıllar forma giydiği kulüpler ve spor camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

Futbol kariyerinde Kızılcaköyspor, Osmanbükü, Evcilerspor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Yılmazspor, Ulukonakspor ve Aydınspor'da top koşturan İlker Seçer, 6 yıl önce aktif futbol hayatını noktalayan Seçer'in cenazesinin 10 Ocak Cumartesi günü Efeler ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki Küçük Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

